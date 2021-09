బన్నీ-మహేశ్ మూవీల టాక్స్ కట్టలేదా ..!!? రెండు బ్లాక్ బస్టర్లు రూ 170 కోట్ల వసూళ్లు- పన్ను ఏదీ..ఏపీ మంత్రి..!!

Andhra Pradesh

ప్రస్తుతం ఏపీలో ఆన్ లైన్ మూవీ టిక్కెట్ల వ్యవహారం పైన పెద్ద ఎత్తున చర్చ సాగుతోంది. అయితే, ఆన్ లైన్ టిక్కెట్ల వ్యవహారం పైన తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఇదే సమయంలో ఆన్ లైన్ టిక్కెట్ల ఆలోచన వెనుక గతంలో జరిగిన పరిణామాలను మంత్రి పేర్ని నాని వివరించారు. గత ప్రభుత్వ హాయంలోనే నాటి రెవిన్యూ..వాణిజ్య పన్నుల అధికారులు ఆన్ లైన్ టిక్కెట్ల విధానానికి మద్దతు గా ప్రభుత్వానికి లేఖలు రాసారని చెప్పుకొచ్చారు. కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఈ ప్రతిపాదన పైన రాష్ట్రాలకు లేఖ రాసిందని మంత్రి చెప్పారు.

Minister Perni Nani while speaking on Online movie tickets issue said that there was a difference when it came to GST for two big budget movies that were released during Sankranti last year.