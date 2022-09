మేనమామ గా సీఎం జగన్ బాధ్యతతో : 44 లక్షల కుటుంబాల్లో "అమ్మఒడి" - రూ 19,618 కోట్ల పంపిణీ..!!

Andhra Pradesh

ముఖ్యమంత్రి జగన్ మానస పుత్రిక అమ్మఒడి పథకం. విమర్శించే వారు సైం ప్రశంసించే వినూత్న కార్యక్రమం. నాడు 2019 ఎన్నికల సమయంలో ప్రకటించిన నవరత్నాల్లో అమ్మలకు తోడుగా.. చిన్నారులకు మేనమామగా అందించిన వరం. తరాన్ని..తలరాతను మార్చే శక్తి చదువుకు మాత్రమే ఉందంటూ బడికి వెళ్లే విద్యార్ధులను ప్రోత్సహించేందుకు తీసుకొచ్చిన పథకం. బాధ్యత గల ప్రభుత్వంగా చదువు మీద పెట్టే ప్రతీ పైసాను పవిత్ర పెట్టుబడిగా భావిస్తామంటూ సీఎం జగన్ అమలు చేస్తున్న స్కీం. ముఖ్యమంత్రిగా జగన్ అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుంచి విద్యా వ్యవస్థ.. విద్యార్ధులను ప్రోత్సహించే కార్యక్రమాలకు.. ప్రభుత్వ పాఠశాలలపైన ఫోకస్ పెరిగింది. వీటి ఫలితమే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేరే విద్యార్ధుల సంఖ్య పెరిగింది.

CM Jagan scheme Amamvodi benefited for around 44 lakhs families with worth of rs 19,618 cr in last Three years. As a part of Navaratnalu govt implementing the Scheme.