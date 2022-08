జగనన్న కాలనీలు : కోటి 24 లక్షల మందికి మేలు : పూర్తయితే ..ఇక తిరుగే లేదు..!!

Andhra Pradesh

ముఖ్యమంత్రి జగన్ మానస పుత్రికలుగా మారాయి జగనన్న కాలనీలు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వీటిని యుద్ద ప్రాతిపదికన పూర్తి చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర చరిత్రలో ఇదొక భారీ సంక్షేమ కార్యక్రమం. కరోనా సంక్షోభంలోనూ వెనుకాడకుండా..కాలనీల పూర్తికి శంకుస్థాపనలు చేసారు. మొత్తం 175 నియోజకవర్గాల్లో ఒక్కో ఇంటికి రూ 5 లక్షల నుంచి రూ 15 లక్షల వరకు ఖర్చు చేస్తున్నారు. మొత్తం లక్షా 30 వేల కోట్లతో ఈ నిర్మాణాలు చేపట్టారు. రాష్ట్రంలోని 31 లక్షల మంది మహిళలకు ఈ పథకం కింద అర్హులుగా గుర్తించారు.

Jaganana Colonies housing Shceme creating new history in Wlefare. Its useful for around 1.24 cr people acros the state, in 175 assembly constituencies construction is under process