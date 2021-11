పాడేరు టూ తమిళనాడు: ఆగని దందా; బంగాళాదుంపల మాటున 790 కిలోల గంజాయి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

గంజాయి అక్రమ రవాణాను అడ్డుకోవడం కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పోలీసులు,స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో అధికారులు, ఎక్సైజ్ అధికారులు పెద్ద ఎత్తున ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. నిత్యం వాహన తనిఖీలు చేస్తూ గంజాయి దందాను అడ్డుకుంటున్నారు. అయినప్పటికీ అక్రమార్కులు రెచ్చిపోతున్నారు. కూరగాయల మాటున, ఉల్లిపాయల మాటున ఏదో ఒక రకంగా గంజాయిని అక్రమ రవాణా చేస్తున్నారు.

English summary

Police have seized 790 kg bags of ganja being transported from Paderu to Tamil Nadu. Duvvada police seized marijuana while smuggling it in the bottom of a potato van.