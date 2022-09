ఆ ముగ్గురు నేతలు కావాలంటున్న పవన్ కల్యాణ్?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

జ‌న‌సేన అధినేత ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ ఏ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీచేయాలనేది ఖరారు కాక‌పోయిన‌ప్ప‌టికీ పవన్ మాత్రం ముందుగా తాను గెల‌వ‌డంక‌న్నా మాజీ మంత్రులు ముగ్గురిని ఓట‌మిపాలు చేయాల‌న్న‌దే లక్ష్యంగా క‌నిపిస్తోంది. మొద‌టి నుంచి త‌న‌పై, త‌న పార్టీపై తీవ్ర‌స్థాయిలో విరుచుకుప‌డుతున్న వీరికి క‌చ్చితంగా చెక్ పెట్టాల్సిందేన‌ని భావిస్తున్న‌ట్లు జ‌న‌సేన వ‌ర్గాలు వెల్ల‌డించారు.

English summary

Janasena chief Pawan Kalyan has not decided which constituency he will contest from, but Pawan seems to be aiming to defeat the three former ministers rather than winning himself first.