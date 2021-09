ఆ డెడ్ లైన్ పూర్తి; గాంధీ జయంతి సాక్షిగా రంగంలోకి పవన్ కళ్యాణ్.. వైసీపీ ప్రభుత్వ 'పాలసీ ఉగ్రవాదం' పై ట్వీట్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ , వైసీపీ నేతల మధ్య ప్రచ్చన్న యుద్ధం కొనసాగుతుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా మరో సంచలన నిర్ణయం కూడా తీసుకున్నారు పవన్ కళ్యాణ్. వైసీపీ ప్రభుత్వం పై పోరాటంలో భాగంగా అక్టోబర్ 2 గాంధీ జయంతి నాడు రోడ్ల మరమ్మతులపై నేరుగా రంగంలోకి దిగనున్నారు. అదే సమయంలో మరో ఆసక్తికరమైన ట్వీట్ చేసిన ఆయన వైసీపీ పాలసీ ఉగ్రవాదం అంటూ విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

Pawan Kalyan has recently taken another sensational decision. As part of the fight against the YCP govt, he will take to the field directly on road repairs on October 2, Gandhi Jayanti. In a interesting tweet, he lamented that the YCP policy terrorism..