కోనసీమ క్రాప్ హాలిడే వైసీపీ విధానాలవల్లే; వైసీపీనాయకుల చౌకబారు వ్యాఖ్యలపైనా పవన్ కళ్యాణ్ ఫైర్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్ర అన్నపూర్ణగా ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్న కోనసీమ ప్రాంతంలో అన్నదాతలు అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. రైతు సమస్యలపై ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ అధికార యంత్రాంగం స్పందించకపోవడంతో కోనసీమ రైతు పరిరక్షణ సమితి క్రాప్ హాలిడే కు పిలుపునిచ్చారు. దీంతో కోనసీమ రైతుల క్రాప్ హాలిడే పై తాజాగా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ స్పందించారు. కోనసీమ క్రాప్ హాలిడే పాపం వైసిపి దేనని పవన్ కళ్యాణ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

English summary

Pawan Kalyan responded on Konaseema farmers crop holiday. farmers crop holiday due to YSRCP government's policies and We can understand the severity of the situation. Pawan kalyan incensed at the attitude of the ysrcp government.