Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్ రాజ‌కీయాల్లో ప్ర‌స్తుతం కీల‌కంగా మారిన నేత జ‌న‌సేనాని ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్‌. రాష్ట్రానికి 2019లో జ‌రిగిన ఎన్నిక‌ల్లో ఘ‌న‌విజ‌యం సాధించి అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టివుంటే రాజ‌కీయాలు మ‌రో త‌ర‌హాలో ఉండేవంటూ రాజ‌కీయ విశ్లేష‌కులు సైతం తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అడుగ‌డుగునా ప్ర‌భుత్వంపై విమ‌ర్శ‌ల వ‌ర్షం కురిపిస్తూ, త‌న సొంత డ‌బ్బుతో కౌలు రైతుల‌ను ఆదుకుంటూ వైసీపీ లేని రాష్ట్రాన్ని చూస్తారంటూ చేస్తున్న ప్ర‌క‌ట‌న‌లు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీని, ముఖ్య‌మంత్రి జ‌గ‌న్‌ను బాగా చికాకు ప‌రుస్తున్నాయ‌నే భావ‌న రాజ‌కీయ‌వ‌ర్గాల్లో వ్య‌క్త‌మ‌వుతోంది.

కొన్నాళ్లుగా దూకుడైన రాజ‌కీయం చేస్తున్న ప‌వ‌న్‌క‌ల్యాణ్ ఈసారి తాను అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్ట‌డ‌మే కాకుండా జ‌న‌సేన నుంచి సాధ్య‌మైనంత ఎక్కువ మందిని అసెంబ్లీకి పంపించ‌డానికి ఇప్ప‌టి నుంచే క‌స‌ర‌త్తుల ప్రారంభించారు.

English summary

If Pawan Kalyan had stayed in the Assembly, AP politics would have been different today, Jana Sena leaders and activists say..