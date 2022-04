ఆత్మహత్యలకు పాల్పడిన కౌలురైతుల కుటుంబాలకు అండగా.. ఉగాదినాడు పవన్ కళ్యాణ్ కీలకప్రకటన!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ శుభకృత్ నామ ఉగాది పండుగ సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడమే కాకుండా, ఉగాది పండుగ రోజున రైతు సమస్యల పట్ల స్పందించారు. ఆత్మహత్య చేసుకున్న కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు అండగా ఉంటానని ప్రకటించారు.

ఉగాది వేడుకల్లో సీఎం వైఎస్ జగన్ దంపతులు; గవర్నర్ తో పాటు ప్రముఖుల శుభాకాంక్షలు

English summary

On ugadi, Janasena chief Pawan Kalyan has made a key announcement that he will provide financial assistance of Rs 1lakh to the families of tenant farmers who have committed suicide.