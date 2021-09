గులాబ్ తుఫాను బాధితుల కోసం పవన్ కళ్యాణ్ : నామమాత్రపు సాయం వద్దు; పరిహారం డిమాండ్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గులాబ్ తుఫాను బీభత్సం పై, గులాబ్ తుఫాను బాధితులను ఆదుకోవాలంటూ ఏపీ ప్రభుత్వానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై సూచనలు చేస్తూ ఒక లేఖ రాశారు. గులాబ్ తుఫాను సృష్టించిన బీభత్సంతో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల వల్ల ఉత్తరాంధ్ర నుంచి కృష్ణా జిల్లా వరకు అతలాకుతలమైందని పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాలు మునిగిపోవడంవల్ల వేలాది ఇళ్లల్లోకి నీరు ప్రవేశించిందని, దానివల్ల జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారిందని, ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో గులాబ్ తుఫాను సృష్టించిన విధ్వంసం బాధాకరమని ఆయన పేర్కొన్నారు.

English summary

Pawan Kalyan wrote a letter to support the victims of cyclone Gulab. He said crop damage had occurred in 2 lakh acres and demanded assistance of Rs 25,000 to Rs 30,000 per acre. Says there is no benefit to nominal assistance.