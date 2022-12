లేవండి! మేల్కొండి! గమ్యం చేరేవరకు విశ్రమించకండి!!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

సినిమా విడుదలైతే తండోప తండాలుగా థియేటర్లకు అభిమానులు తరలివస్తారు. సినిమాలన్నీ రికార్డులు సృష్టిస్తాయి. తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఆ కథానాయకుణ్ని చూస్తే అందరికీ అసూయ. ఎందుకంటే అంతమంది అభిమానులున్నారే.. తమకు కూడా ఉంటే బాగుండు అని అనుకుంటుంటారు. ఆ కథానాయకుడెవరంటే పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్.

Pawan Kalyan has realized that for Janasena to become a political force, all of his favorite ganas have to be transformed into voters.