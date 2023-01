BJPని దెబ్బకొడుతున్న పవన్ కల్యాణ్?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పాగా వేయాలనుకుంటున్న తమ లక్ష్యానికి జనసేనాని పవన్ కల్యాణ్ దెబ్బకొడుతున్నారని భారతీయ జనతాపార్టీ అంతర్మథనం చెందుతోంది. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీపై పోరాడేందుకు తన మిత్రపక్షంగా బీజేపీని పవన్ రోడ్ మ్యాప్ అడిగారు. వారి నుంచి ఆశించిన స్పందన రాకపోవడంతో విసుగు చెందిన పవన్ విశాఖపట్నంలో అసహనాన్ని ప్రకటించారు.

English summary

The Bharatiya Janata Party is under the impression that Pawan Kalyan is hurting the Janasena from its goal of gaining foothold in Andhra Pradesh.