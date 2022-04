కరెంట్ కోతలు వైసీపీ అనాలోచిత నిర్ణయాల వల్లే.. మా సహనాన్ని పరీక్షించొద్దు: పవన్ కళ్యాణ్

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విద్యుత్ సంక్షోభానికి వైసిపి అనాలోచిత విధానాలే కారణమని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మండిపడ్డారు. పల్లెల్లో 14 గంటలు పట్టణాల్లో ఎనిమిది గంటలకు తగ్గకుండా విద్యుత్ కోతలు విధిస్తున్నారని అనధికారిక విద్యుత్ కోతలతో ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు అని ఆయన ఒక ప్రకటన ద్వారా తెలియజేశారు. మొబైల్ ఫోన్ వెలుతురులో ప్రసవాలు రాష్ట్రంలో దుస్థితిని తెలియజేస్తున్నాయి అని పేర్కొన్న పవన్ కళ్యాణ్ పవర్ హాలిడే ప్రకటనతో పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి విఘాతం కలిగిందని వెల్లడించారు. 36 లక్షల మంది కార్మికులు ఉపాధికి దూరమవుతున్నారని పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు.

Pawan Kalyan said that the power cuts in AP were due to ill-considered decisions of the YCP and people were suffering due to power cuts. At the same time, Pawan Kalyan warns Jagan for not test our patience.