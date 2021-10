గంజాయి అంతానికి పటిష్ట చట్టం తీసుకురండి; ఆ యువతకు ఉపాధి చూపండి: జగన్ కు పవన్ కళ్యాణ్ సూచన

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గంజాయి సాగు పై జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సోషల్ మీడియా వేదికగా జగన్ ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ యువత పైన మాదకద్రవ్యాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉందని పేర్కొన్న పవన్ కళ్యాణ్, గంజాయి సాగు నిజంగా సామాజిక-ఆర్థిక అంశం అంటూ వ్యాఖ్యానించిన విషయం తెలిసిందే. విశాఖ మన్యం నుంచి తుని వరకు ఉపాధి లేని చదువు పూర్తయిన కుర్రాళ్లు చాలామంది గంజాయి వ్యాపారంలో చిక్కుకుంటున్నారని కింగ్ పిన్స్ మాత్రం రిస్క్ లేకుండా సంపాదిస్తున్నారు అంటూ పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యానించారు.

ఏపీ గంజాయి సామ్రాజ్యం వెనుక బడా స్మగ్లింగ్ గ్యాంగులు, 15 వేల ఎకరాల్లో సాగు, ఏపీ నుండే విదేశాలకు !!

English summary

Pawan Kalyan, said that Ganja cultivation is a socio-economic issue, said that unemployed youth were in the ganja business. Pawan suggested to the government to bring a tough law to end ganja cultivation and provide employment to the youth.