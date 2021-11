తీపిని పంచే చెరకు రైతుల జీవితాలలో చేదు; బకాయిలు ఇప్పించాల్సిన ప్రభుత్వం తీరు శోచనీయం: పవన్ కళ్యాణ్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ చక్కెర రైతుల కోసం మరోమారు ఏపీ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేశారు. అందరి జీవితాల్లో తీపి నింపుతున్న చెరుకు రైతుల జీవితాల్లో చేదు మిగిలింది అంటూ పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యానించారు. విజయనగరం జిల్లా లచ్చయ్యపేట ఎన్సీఎస్ చక్కెర కర్మాగారం వద్ద చెరకు రైతులకు రావలసిన బకాయిలు చెల్లించాలని నెల రోజులు గా దీక్ష చేస్తున్నా, ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడంతోనే ఆందోళన ఎక్కువైందని, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు.

English summary

Janasena chief Pawan Kalyan has once again targeted the AP government for sugar farmers. Pawan Kalyan commented that bitterness remained in the lives of sugarcane farmers who were filling people's lives with sweetness.