ప్రచార ఆర్భాటమే తప్ప ఆడబిడ్డలకు రక్షణేది? జగన్ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసిన పవన్ కళ్యాణ్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మహిళల, బాలికల రక్షణ విషయంలో పదేపదే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తూనే ఉన్నారు. గతంలోనూ పలుమార్లు మహిళల రక్షణ విషయంలో, రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న దారుణాల విషయంలో ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన పవన్ కళ్యాణ్ తాజాగా మరోమారు ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు. జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఏపీలోని అధికార ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేశారు. మహిళలకు రక్షణ కల్పించడంలో జగన్ సర్కార్ విఫలం అవుతుంది అంటూ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఈ మేరకు ఓ ప్రకటన విడుదల చేసిన పవన్ కళ్యాణ్ మహిళలకు రక్షణ కల్పించలేని పాలన ఎందుకు అంటూ ప్రశ్నించారు.

English summary

Pawan Kalyan slams the Jagan government saying that there is no protection for women and girls. Pawan kalyan questioned the government as to why the regime cannot provide protection to women.