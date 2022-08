సీఎం జగన్ సొంతజిల్లాకు పవన్ కళ్యాణ్.. ఆగస్ట్ 20న సిద్ధవటంలో జనసేనాని రచ్చబండ!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్, ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి సొంత జిల్లా అయిన ఉమ్మడి కడప జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. ఈనెల 20వ తేదీన ఉమ్మడి కడప జిల్లాలో జనసేన పార్టీ నిర్వహించనున్న రైతు భరోసా యాత్ర లో పవన్ కళ్యాణ్ పాల్గొననున్నారు. ఆత్మహత్యలకు పాల్పడిన 176 మంది కౌలు రైతు కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి లక్ష రూపాయల చొప్పున పవన్ కళ్యాణ్ ఆర్థిక సహాయం అందించనున్నారు. సిద్ధవటం లో జరగనున్న సభలో పవన్ కళ్యాణ్ రైతులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు. ఇక ఈ మేరకు 20వ తేదీన జరగనున్న కౌలు రైతు భరోసా యాత్ర విజయవంతం చేయడం కోసం పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేయడానికి కడపకు వెళ్లారు జనసేన పీఏసీ చైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్.

English summary

Pawan Kalyan will come to the joint Kadapa district of CM Jagan's home district to support the families of tenant farmers families who have committed suicide. He will participate in the racchabanda in Siddhavatam on 20th