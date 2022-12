పవన్ కళ్యాణ్ వాహనం వారాహి పేరు వెనుక ఉగ్రస్వరూపిణి మహాశక్తి; తొలిపూజలు అక్కడే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్లడానికి రంగం సిద్ధం చేసుకున్నారు. వచ్చే ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలని భావించిన జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ తన ఎలక్షన్ బ్యాటిల్ కోసం వాహనాన్ని సిద్ధం చేసుకున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ రాష్ట్రమంతా పర్యటించనున్న ఈ ప్రచార వాహనానికి వారాహి అని పేరు పెట్టారు. ఇప్పుడు ఆ పేరే అందరిలో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తుంది. ఇక వారాహి ట్రయల్ రన్ ను హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన పవన్ కళ్యాణ్, తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని తనకిష్టమైన ఆలయంలో వారాహికి పూజలు చేయించి ఏపీలో ఎన్నికల కురుక్షేత్రంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు.

English summary

It is being discussed that Pawan Kalyan's vehicle Varahi has a great power behind its name and Pawan will win the next election. It is known that the first pooja of the Varahi vehicle will be done at the Anjaneya Swamy temple in Kondagattu.