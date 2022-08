పవన్ మాల: ఎర్రకండువాలతో పవన్ కళ్యాణ్ కోసం 49రోజుల దీక్ష; ఇది పవనిజం అంటే!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

సాధారణంగా దేవుళ్ళపైన అమితమైన భక్తి ఉన్నవారు మాల ధారణ చేస్తూ ఉంటారు. అయ్యప్ప స్వామి భక్తితో అయ్యప్ప మాల, అమ్మవారిపై భక్తితో భవాని మాల, ఆంజనేయ స్వామి భక్తితో హనుమాన్ మాల వేస్తూ ఉండడం మనందరికీ తెలుసు. అయితే కొత్తగా పవన్ మాల ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆసక్తికరంగా మారింది. పవన్ కళ్యాణ్ పై అమితమైన భక్తి భావంతో ఉన్న అభిమానులు ఏకంగా పవన్ కళ్యాణ్ కోసం మాల ధారణ చేయడం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో హాట్ టాపిక్ అయింది.

పవన్ కళ్యాణ్ కు మంత్రి అంబటి రాంబాబు సూటిప్రశ్న.. పవన్ ఫ్యాన్స్ ఘాటు రిప్లై!!

English summary

pawan kalyan fans in AP wore Pawan Mala. The youth of Palakollu announced that they are doing a 49-day deeksha for Pawan Kalyan with red scarves. His fans are saying wishes to them saying this is Pawanism