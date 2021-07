లెక్కలు అడిగితే బుర్ర కథలు చెప్తారేం, వదిలిపెట్టం, కేంద్రానికి లేఖ రాస్తాం : బుగ్గనపై పయ్యావుల ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక స్థితిపై పయ్యావుల కేశవ్ చేసిన ఆరోపణలపై ఆర్థిక శాఖ మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్ర నాథ్ స్పందించిన విషయం తెలిసిందే. అర్ధరహితమైన ఆరోపణలు చేశారంటూ, గవర్నర్ కు లేఖ రాసి మీడియా సమావేశాలు పెట్టి కావాలని రచ్చ చేస్తున్నారంటూ పయ్యావుల కేశవ్ పై బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ మండిపడ్డారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా పయ్యావుల కేశవ్ బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ పై మరోమారు మాటల తూటాలను ఎక్కుపెట్టారు.

41వేల కోట్ల రూపాయల అవకతవకలా ... పయ్యావుల ఆరోపణలు హాస్యాస్పదం : మంత్రి బుగ్గన ధ్వజం

English summary

PAC chairman TDP senior leader Payyavula Keshav was furious that Finance Minister Buggana Rajendranath was telling lies without giving an explanation if he complained to the governor that the state finance ministry had paid bills worth Rs 41,000 crore against the rules. Payyavula Keshav questioned whether the government had concealed the fact that it had guaranteed APSDC to borrow Rs 25,000 crore from banks without the knowledge of the legislature, to which Finance Minister Buggana would respond.