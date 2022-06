నేనెప్పుడూ ఫ్యాక్షన్ రాజకీయాలు చెయ్యలేదు.. శవరాజకీయాలు చంద్రబాబువే: పిన్నెల్లి రామకృష్ణా రెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

పల్నాడు జిల్లాలో టిడిపి కార్యకర్త జల్లయ్య హత్య ఘటన నేపథ్యంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి ని టార్గెట్ చేసి తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి తెలుగుదేశం పార్టీ నేతల విమర్శలకు కౌంటర్ ఇచ్చారు. తానెప్పుడు ఫ్యాక్షన్ రాజకీయాలు చేయలేదని కక్షలతో రగులుతున్న వారి మధ్య రాజీ కుదిర్చి ప్రతి గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి తన వంతు కృషి చేస్తున్నానని పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి తెలిపారు.

English summary

Pinnelli Ramakrishna reddy countered TDP leaders criticism on the assassination of TDP activist Jallaiah. He stated that I have never done faction politics.Chandrababu was incensed on corpse politics.