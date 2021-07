ప్రధాని మోదీ చేసింది..జగన్ చేయలేరా : ఆ మంత్రులకు కుదుపు -డిప్యూటీలు మార్పు : సీఎం కొత్త సమీకరణాలు..!!

Andhra Pradesh

ఏపీలో రెండున్నారేళ్ల పాలన ముగుస్తూనే కేబినెట్ ప్రక్షాళన తప్పదని స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి జగన్ వెల్లడించారు. సమయం సమీపిస్తున్న కొద్దీ మంత్రుల్లో టెన్షన్ మొదలైంది. ప్రస్తుత మంత్రుల్లో ఎవరు పదువులు కోల్పోయేది పార్టీలో ఇప్పటికే ప్రచారం సాగుతోంది. ఇక, సీనియర్లు మాత్రం తమకు ఇబ్బంది లేదనే ధీమాతో ఉన్నారు. కానీ, ముఖ్యమంత్రికి అత్యంత సన్నిహితులు మాత్రం సీనియర్లలోనూ వేటు పడే వారు ఉన్నారంటూ తేల్చి చెబుతున్నారు.

New equations may take place in Cm Jagan cabinet in the line of modi strategy in central cabinet. jagan may replace seniors with others