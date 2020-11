Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో అధికార వైసీపీ, ప్రతిపక్ష టీడీపీ మధ్య సాగుతున్న మాటల యుద్ధంలో అధికారులూ నలిగిపోక తప్పడం లేదు. తాజాగా గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరులో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్న టీడీపీ కార్యకర్త మణిరత్నం విషయంలో పోలీసులకూ, టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ నారా లోకేష్‌కూ మధ్య సోషల్‌ మీడియా వార్ పరాకాష్టకు చేరింది.

Without a complaint being filed, without a case being registered, Mani was called to the police station on the pretext of the Social Media Post. He was forced to sign on blank papers. Has @spguntururban Sir become the Social Media coordinator of YSRCP?(1/3) pic.twitter.com/W4NAJ3uCXG