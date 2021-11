రాజధాని లేని అధోగతికి రాష్ట్రం; బిల్లుల ఉపసంహరణ జగన్ రాజకీయ కుట్ర : ఎంపీ కనకమేడల

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి మూడు రాజధానుల బిల్లులను తాత్కాలికంగా రద్దు చేస్తూ, మళ్లీ సమగ్రంగా మెరుగైన బిల్లును ప్రవేశపెడతామని తీసుకున్న నిర్ణయం ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని మరింత గందరగోళానికి గురిచేసింది . అసెంబ్లీలో సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి న్యాయపరంగా ఉన్న ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకొని దీనిని రద్దు చేస్తున్నామని మళ్లీ పూర్తి సమగ్రమైన మెరుగైన బిల్లుతో సభ ముందుకు వస్తామని ప్రకటన చేశారు. మూడు రాజధానుల బిల్లును రద్దు చేస్తున్నాము కానీ మూడు రాజధానులు కాదంటూ ఏపీ మంత్రులు దీనిపై క్లారిటీ ఇస్తున్నారు. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అనిశ్చితి నెలకొంది. ఖచ్చితంగా మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు జరిగి తీరుతుందని, నిర్ణయాన్ని మార్చుకునేది లేదని, వెనక్కు తగ్గేది లేదని వైసిపి నాయకులు చెబుతున్న పరిస్థితి ఉంది. జగన్ మోహన్ రెడ్డి తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వెనుక పెద్ద కుట్ర దాగి ఉందని, ఈ నిర్ణయంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ను మరింత గందరగోళం తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు పదే పదే విమర్శలు చేస్తున్నారు.

English summary

TDP leaders are incensed over Jagan announcementon three capitals. MP Kanakamedala Ravindra Kumar clarified that the state has been degraded to a state without capital and that there is a political conspiracy behind the withdrawal of bills.