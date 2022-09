Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

పాన్ ఇండియా సినిమాగా తెర‌కెక్కిన బ్రహ్మాస్త్ర సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ రద్దవటం ఇప్పుడు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనంగా మారింది. ఈ సినిమాకు ముఖ్యఅతిథిగా జూనియ‌ర్ ఎన్టీఆర్ హాజ‌రు కావాల్సి ఉంది. ర‌ణ‌బీర్ క‌పూర్‌, అలియాభ‌ట్‌తోపాటు అమితాబ్ బ‌చ్చ‌న్‌, నాగార్జున ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టించారు. తెలుగులో ఈ సినిమాను రాజ‌మౌళి స‌మ‌ర్పిస్తున్నారు. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరగాల్సిన ఫంక్షన్ కు తెలంగాణ పోలీసుల నుంచి అమ‌నుతి రాలేదు.

English summary

The cancellation of the pre-release function of Brahmastra, which was touted as a Pan India movie, has now become a sensation in two Telugu states.