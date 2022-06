కేసీఆర్ జాతీయపార్టీతో ఏపీలో రాజకీయ ప్రకంపనలు.. ఉండవల్లి భేటీతో ఆ పార్టీలకు షాక్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ దేశంలో బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలకు ప్రత్యామ్నాయంగా జాతీయ పార్టీని పెట్టాలని యుద్ధప్రాతిపదికన కసరత్తులు మొదలుపెట్టారు. త్వరలోనే కేసీఆర్ జాతీయ పార్టీని ప్రకటించడానికి కూడా సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. భారత్ రాష్ట్రీయ సమితి పేరుతో జాతీయ పార్టీని ఏర్పాటు చేయాలని భావించిన కేసీఆర్ ఈ మేరకు నేతలు, మేధావులతో సమాలోచనలు జరుపుతున్నారు. అయితే జాతీయ రాజకీయాలపై కెసిఆర్ ఫోకస్ చేస్తున్న తీరుపై ఏపీ రాజకీయ పార్టీలలో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

KCR National Party became the cause of tremors in the AP. In the wake of Undavalli Arun kumar's meeting, there is a heated debate in the AP over the formation of a national party. The discussion that KCR will step into the AP if it forms a national party.