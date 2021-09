ఏపీలో పెన్షన్ల తొలగింపుపై పొలిటికల్ వార్ : వైసీపీ వర్సెస్ టీడీపీ, ఆ పాపం వూరికే పోదన్న లోకేష్ !!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం పెన్షన్ల వార్ కొనసాగుతోంది. ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం అర్హులైన వారికి ఇవ్వాల్సిన పెన్షన్ లను తొలగిస్తున్నారని, నిరుపేదలైన, ముసలివారైన అవ్వతాతలను కూడా తీవ్ర ఆవేదనకు గురి చేస్తున్నారని తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్నారు. అనర్హులను తొలగిస్తున్నామని, అనర్హులకు పించన్లు తొలగిస్తే ఏవో కొంపలు అంటుకున్నట్టు టీడీపీ నేతలు రాద్ధాంతం చేస్తున్నారని వైసీపీ నేతలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు . ఒకరిమీద ఒకరు మాటల తూటాలను పేలుస్తున్నారు.

The pension war is currently raging in AP. TDP leaders have been sharply critical of the AP government for removing the pensions. YSRCP leaders are allegating that the removals are not beneficiaries, they are not under poverty line, they are employees and rich. ycp leaders are reverse attacking that tdp is creating propaganda on pensions.