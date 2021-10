Power crisis in AP: తెలంగాణాలో బొగ్గున్నా ఏపీకి ఇవ్వటం లేదు; దానిపై రాజకీయం చెయ్యొద్దన్న మంత్రి బాలినేని

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విద్యుత్ సంక్షోభం చోటు చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. దేశ వ్యాప్తంగా నెలకొన్న బొగ్గు కొరతతో థర్మల్ విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలలో గణనీయంగా విద్యుత్ ఉత్పత్తి తగ్గిపోయింది. ప్రస్తుతం ఏపీలో గ్రామీణ ప్రాంతాలలో కరెంటు కొరత నేపద్యంలో అప్రకటిత విద్యుత్ కోతలు కొనసాగుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో బొగ్గు కొరత ఏర్పడడంతో విద్యుదుత్పత్తికి తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. రాష్ట్ర డిమాండ్ కు తగ్గట్టుగా విద్యుత్ ఉత్పత్తి జరగని పరిస్థితి ఏపీలో కనిపిస్తుంది. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం డిమాండ్ కు తగినట్లుగా విద్యుత్ ను సరఫరా చేయడం కోసం ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల వైపు దృష్టి సారిస్తుంది.

Minister Balineni Srinivasareddy said the power crisis in AP was temporary. Balineni Srinivasareddy made interesting remarks that there is shortage of coal in Telangana and Telangana is not giving the coal reserves there to AP.