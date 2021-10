AP Power crisis: పరిశ్రమలకూ పవర్ షాక్ .. విద్యుత్ కోత; వెయ్యి మెగావాట్ల సర్దుబాటుకు జగన్ సర్కార్ కసరత్తు

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని విద్యుత్తు సంక్షోభం వెంటాడుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా బొగ్గు నిల్వల కొరత ఏర్పడడంతో పాటు, కేంద్రం నుండి రాష్ట్రానికి సహకారం కూడా అందకపోవడంతో ఏపీలో కరెంటు కష్టాలు మొదలయ్యాయి. ఏపీ లోని ధర్మల్ విద్యుత్ ప్లాంట్లు బొగ్గు కొరతతో సంక్షోభంలో చిక్కుకున్నాయి. రాష్ట్రంలో నెలకొన్న విద్యుత్ కొరతను అధిగమించడానికి ఇప్పటికే ప్రజలను ఏసీలకు బదులు ఫ్యాన్లు మాత్రమే వినియోగించండి అని ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేస్తుంది. మరోవైపు కరెంట్ కోతలను మొదలుపెట్టింది.

తెలంగాణాకు లేని విద్యుత్ సమస్య ఏపీకే ఎందుకు? జగన్ సర్కార్ కు చంద్రబాబు, టీడీపీ నేతల ప్రశ్నల వర్షం

Andhra Pradesh is facing power crisis. It seems that the decision has been taken to cut even the power supply to industries to overcome the power shortage in the state. Attempts to adjust power to one thousand megawatts.