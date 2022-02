ఏపీలో విద్యుత్ కోతలు: అసమర్ద సీఎం జగన్ వల్లే.. టీడీపీ ఫైర్, రైతుల ఆందోళన

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రెండు రోజులుగా అప్రకటిత విద్యుత్ కోతలు కొనసాగుతున్నాయి. పలు ప్రాంతాలలో గంటలతరబడి విద్యుత్ నిలిచిపోయిన పరిస్థితి నెలకొంది. మరికొన్ని ప్రాంతాలలో విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం చోటు చేసుకుంది. శీతాకాలంలో కూడా విద్యుత్ కోతలా అంటూ ప్రజలు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

రామా దిశగా ఎమ్మెజీనాల్యే రోజా..? నగరిలో ఏం జరుగుతోంది..!!

English summary

power cuts in Andhra Pradesh for two days. The TDP is incensed, targeting the Jagan government over power cuts. Farmers are also worried in many places over power cuts and doing protes