శ్రీశైలంలో కుడి,ఎడమగట్టు జలవిద్యుత్ కేంద్రాలలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి నిలిపివేత; కారణం ఇదే!!

oi-Dr Veena Srinivas

శ్రీశైలం కుడి, ఎడమ గట్టు జల విద్యుత్ కేంద్రాలలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి నిలిచిపోయింది. శ్రీశైలం జలాశయంలోని నీటి నిల్వలు పూర్తిగా తగ్గిపోవడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలు విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలలో విద్యుత్ ఉత్పత్తిని నిలిపివేశాయి. శ్రీశైలంలో విద్యుత్తు ఉత్పత్తిని నిలిపివేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసినా పట్టించుకోని తెలుగురాష్ట్రాల తీరుపై కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు సీరియస్ అయిన విషయం తెలిసిందే .

శ్రీశైలం కుడి గట్టు విద్యుత్ ప్లాంట్ లో విద్యుత్ ఉత్పత్తి .. అనుమతి కోసం కృష్ణా రివర్ బోర్డుకు ఏపీ సర్కార్

English summary

Power generation at Srisailam right and left bank hydropower plants has come to a standstill. The states of Andhra Pradesh and Telangana have stopped generating electricity at their power plants as water reserves have completely depleted.