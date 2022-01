క్లైమాక్స్ కు పీఆర్సీ అంశం - రేపు ఉద్యోగ సంఘాలతో సీఎం జగన్ భేటీ : ప్రకటించేది ఎంత..!!

Andhra Pradesh

ఏపీ ఉద్యోగులు సుదీర్ఘ కాలంగా నిరీక్షిస్తున్న పీఆర్సీ తుది అంకానికి చేరింది. ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్న విధంగా నేరుగా ముఖ్యమంత్రితో సమావేశానికి ముహూర్తం ఫిక్స్ అయింది. రేపు (గురువారం) ఉద్యోగ సంఘాలతో సీఎం జగన్ సమావేశం కానున్నారు. ఇంకా పీఆర్సీ వ్యవహారం పైన నాన్చటం సరి కాదని..తేల్చేయాలని సీఎం డిసైడ్ అయ్యారు. అందులో భాగంగా ఈ మధ్నాహ్నం ముందస్తుగా సీఎం జగన్ సీఎస్ సమీర్ శర్మ..ఆర్దిక శాఖ అధికారులతో సీఎం సమీక్ష ఏర్పాటు చేసారు.

News is making rounds that the PRC for AP Employees have been finalised and that CM Jagan will meet the employees on Thursday.