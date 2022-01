ఏపీలో ఆగని పీఆర్సీ రగడ: ఉద్యోగుల నిరసనలు, ప్రతిపక్షాల విమర్శలతో జగన్ సర్కార్ కు తలనొప్పి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉద్యోగుల నిరసన పర్వం కొనసాగుతోంది. పీఆర్సి విషయంలో జగన్ సర్కారు విడుదల చేసిన జీవోపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ తాడోపేడో తేల్చుకుంటామని ఉద్యోగ సంఘ నాయకులు ప్రకటనలు చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు కూడా ఆందోళన బాట పట్టారు. ఇదిలా ఉంటే ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు జగన్ సర్కార్ ఉద్యోగులను మోసం చేస్తుందని తీవ్ర విమర్శలు చేస్తూ వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేస్తున్నారు.

చరిత్రలో దుర్మార్గంగా మిగిలిపోయే పీఆర్సీని ప్రకటించిన సీఎం జగన్: టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ అశోక్ బాబు

English summary

The PRC row continues in the AP. With the protests of the AP employees and the criticism of the Opposition jagan govt facing troubles. TDP leader Yanamala Ramakrishnudu, CPI leader Narayana and others are incensed at the attitude of Jagan govt.