గొడుగుల కిందే గర్బిణీల కాన్పులు; అధ్వానంగా ఆ ప్రభుత్వాసుపత్రి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అనకాపల్లి జిల్లాలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల పరిస్థితి అధ్వానంగా తయారైంది. అనకాపల్లి జిల్లా దేవరపల్లి మండల కేంద్రంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వర్షం కారణంగా చోటుచేసుకున్న పరిస్థితులు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఆసుపత్రుల దయనీయ పరిస్థితికి అద్దం పడుతున్నాయి. కొద్దిపాటి వర్షానికే దేవరపల్లి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి తడిసి ముద్దయ్యింది. ఆస్పతిలో రోగుల పరిస్థితి అధ్వానంగా మారింది.

English summary

government hospital in Devarapalli mandal in Anakapally district due to rain reflects the pathetic condition of the hospitals. Deliveries are being made to pregnant women in the hospital under umbrellas.