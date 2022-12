ఆయనకు సీటిస్తే 'పసుపు జెండా'?.. లేదంటే 'ఫ్యాన్ గాలి'!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబునాయుడు ఈనెల 28వ తేదీన ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా పర్యటనకు వెళ్లబోతున్నారు. జిల్లాలో ముఖ్యంగా దర్శి నియోజకవర్గంపై ఆయన దృష్టిసారించారు. 2014లో ఇక్కడి నుంచి గెలిచిన శిద్ధా రాఘవరావు మంత్రి పదవిని చేపట్టారు. 2019లో కదిరి బాబూరావుకు టికెట్ ఇవ్వగా ఆయన ఓడిపోవడంతో పమిడి రమేష్ కు ఇన్ ఛార్జి గా బాధ్యతలు అప్పగించారు. తర్వాత ఆయన కూడా పదవికి రాజీనామా చేశారు.

English summary

Telugu Desam Party chief Chandrababu Naidu is going to visit the joint Prakasam district on 28th of this month.He focused on Darshi constituency in the district.