Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్‌లో ఎప్పుడు ఎన్నిక‌లు జ‌రిగినా అంద‌రి దృష్టిని ఆక‌ర్షించే నియోజ‌క‌వ‌ర్గాలు రెండున్నాయి. రాష్ట్ర‌వ్యాప్తంగా 175 నియోజ‌క‌వ‌ర్గాలున్న‌ప్ప‌టికీ ఆ రెండింటికి మాత్రం కొన్ని ద‌శాబ్దాలుగా ప్ర‌త్యేక చ‌రిత్ర ఉంది. వీటిల్లో పోటీకి నిల‌బ‌డ్డ అభ్య‌ర్థుల‌ను ఓడించ‌డానికి ఎన్నో ప్ర‌య‌త్నాలు జ‌రిగాయికానీ ఏవీ విజ‌య‌వంతం కాలేదు. అవే కుప్పం, పులివెందుల‌.

English summary

After the victory in Kuppam and Pulivendula constituencies... it would be great if the majority could be reduced!!There are political analysts in the concept.