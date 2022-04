పవన్ కళ్యాణ్ చర్చిస్తే మేం స్పందిస్తాం; వైసీపీ వల్ల వ్యవస్థలు సర్వనాశనం: పురంధరేశ్వరి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల వల్ల రాష్ట్రంలో వ్యవస్థలన్నీ సర్వనాశనం అవుతున్నాయని బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, మాజీ కేంద్ర మంత్రి దగ్గుబాటి పురంధరేశ్వరి పేర్కొన్నారు. బిజెపి ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా విజయవాడ బిజెపి రాష్ట్ర కార్యాలయంలో పార్టీ పతాకాన్ని ఎగురవేసిన పురంధరేశ్వరి ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ బీజేపీ, జనసేన పొత్తు పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Purandhareshwari, directed the party ranks on the occasion of BJP foundation Day, made key remarks on BJP Janasena alliances. YSRCP was incensed that the systems were being destroyed.