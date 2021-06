Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీ ప్రభుత్వం, ఏపీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌కు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన వ్యవహారంలో సీఐడీ కేసు ఎదుర్కొంటున్న రఘురామకృష్ణంరాజు సుప్రీంకోర్టులో బెయిల్ పొందాక తొలిసారి మీడియాకు ఓ వీడియో విడుదల చేశారు. ఇందులో తనకు అండగా ఉన్న వారికి కృతజ్ఞతలు చెబుతూనే జగన్ బెయిల్ రద్దు కేసులో తాజా పరిణామాలపై స్పందించారు. ముఖ్యంగా జగన్ ఇవాళ దాఖలు చేసిన కౌంటర్లోని అంశాలపై రఘురామ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. కోర్టులపై నమ్మకం ఉందని, దేవుడున్నాంటూ వేదాంత ధోరణిలో మాట్లాడారు.

English summary

ysrcp rebel mp raghurama krishnam raju has released a new video on latest developments after he got bail in supreme court. and he objects jagan's counter in bail cancellation plea in cbi court.