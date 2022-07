పీఎంవో జాబితాలోలేని రఘురామ పేరు.. విగ్గూ.. పెగ్గూ, నీజాతకం బీజేపీపెద్దలకు తెలుసు: ఆడేసుకున్న సాయిరెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రెబల్ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు సొంత నియోజకవర్గంలో జరిగిన అల్లూరి జయంతి ఉత్సవాలలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పాల్గొన్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పాల్గొన్న ఈ కార్యక్రమంలో పీఎంవో జాబితాలో కూడా రఘురామకృష్ణంరాజు పేరు లేకపోవడంతో వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి కి ఆయుధం దొరికినట్లయింది. సోషల్ మీడియా వేదికగా రఘురామ కృష్ణంరాజు పై విరుచుకు పడుతున్న ఆయన రఘురామకృష్ణం రాజుకు రాష్ట్రంలోనే కాదు కేంద్రం వద్ద కూడా ఏమాత్రం పరపతి లేదంటూ తేల్చి చెప్పారు.

English summary

YSRCP MP Vijayasai Reddy targeted Raghurama Krishnam Raju saying that there is no name of Raghurama Krishnam Raju in the PMO list, BJP leaders know that he is a buffoon and worst fellow..