Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

పాద‌యాత్ర ఎప్పుడూ త‌న‌ను న‌మ్ముకున్న‌వారిని మోసం చేయ‌లేదు. దేశానికి స్వాతంత్య్ర పోరాటం సాధించేందుకు న‌డుం బిగించిన జాతిపిత మ‌హాత్మా గాంధీ నుంచి 2024లో అధికారంలోకి రావ‌డానికి ప్ర‌య‌త్నిస్తోన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్ర‌నేత రాహుల్ గాంధీ వ‌ర‌కు అంద‌రూ పాద‌యాత్ర‌నే న‌మ్ముకున్నారు. ఉప్పు సత్యాగ్రహంతో నిర్వహించిన పాదయాత్ర దేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటం కీలక మలుపు తిరగడానికి కారణమైంది. మాజీ ప్రధానమంత్రి చంద్రశేఖర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు 1983లో ప్రజల కష్టసుఖాలు తెలుసుకునేందుకు కన్యాకుమారి నుంచి ఢిల్లీ వరకు ఆరునెలలు 4260 కిలోమీటర్ల మేర పాదయాత్ర నిర్వహించారు.

English summary

From Mahatma Gandhi, the father of the nation, who was bent on achieving the country's freedom struggle, to Congress party leader Rahul Gandhi, who is trying to come to power in 2024, everyone believed in Padayatra.