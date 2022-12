ఆ యాగం - జగన్ కు మరోసారి సీఎం యోగం : కేసీఆర్ సూచన - గెలుపు పక్కా..!!

Andhra Pradesh

వై నాట్ 175. ఈ సారి అధికారంలోకి వస్తే మరో 30 ఏళ్లు అధికారం మనదే. ముఖ్యమంత్రి జగన్ పదే పదే చెబుతున్న మాటలివి. గెలుపు పై ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్న సీఎం జగన్ తాను నమ్ముకున్నది ఆ దేవుడిని. ఈ ప్రజలను అని చాలా నమ్మకంగా ఉన్నారు. సీఎం జగన్ 2019 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆధ్మాత్మిక కార్యక్రమాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. అందులో భాగంగా విశాఖ శారదా పీఠం పైన సీఎం జగన్ కు నమ్మకం ఎక్కువ. అక్కడ నిర్వహించే రాజశ్యామల యాగంలో సీఎం జగన్ పాల్గొంటున్నారు. ఆ యాగంతో తిరిగి సీఎంగా జగన్ అధికారం ఖాయమని నిర్వాహకులు నమ్ముతున్నారు. తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను ఈ యాగం ఒక సెంటిమెంట్. ప్రతీ ముఖ్యమైన కార్యక్రమం సమయంలో ఈ యాగం చేస్తారు. గతంలో కేసీఆర్ చేసిన సూచనల మేరకే సీఎం జగన్ ప్రతీ ఏటా ఈ యాగంలో పాల్గొంటున్నారు.

CM JAgan to praticipate in Rajasyamala yagam to be held in Sarada Peetham at Vizag in coming Janauary. This Yagam playing key role for both Telugu states CMS to attain Power.