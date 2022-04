రజనీ కి పెరిగిన ప్రాధాన్యత- రోజాకు పోటీగా : పార్టీలో - ప్రభుత్వంలో : సీఎం జగన్ లెక్కల వెనుక..!!

Andhra Pradesh

ఇద్దరూ ఇప్పుడు మహిళా మంత్రులే. ఇద్దరి మూలాలు ఒకే చోట నుంచే. ఇద్దరూ ఇప్పుడు ఏపీ ప్రభుత్వంలో...వైసీపీలో కీలకంగా మారారు. కీలక పదవుల్లో ఉన్నారు. కానీ, ఈ ఇద్దరు అనూహ్యంగా పార్టీలో కీలక చర్చకు కారణమయ్యారు. 2024 ఎన్నికలే లక్ష్యంగా సీఎం జగన్ పార్టీలో - ప్రభుత్వంలో కీలక మార్పులు - నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. 2024 ఎన్నికల కోసం తన సైన్యం సిద్దం చేసుకుంటున్నారు. అందులో ఇప్పుడు చిలకలూరిపేట నుంచి తొలి సారి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన విడదల రజనీకి పెరుగుతున్న ప్రాధాన్యత వైసీపీలోనే కాదు..టీడీపీతో సహా పొలిటికల్ సర్కిల్స్ లోనూ హాట్ డిబేట్ కు కారణమైంది.

Health minister Vidadala Rajani is getting more importance than minister Roja both in govt and party as CM Jagan has sure strategy