వీడియో: భూత వైద్యం పేరుతో పాడుపని, ప్రతిఘటించిన మహిళ హత్య; పోలీసుల ముందే భూతవైద్యుడ్ని చంపేసిన గ్రామస్తులు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలలో అభివృద్ధి సాధించిన నేటి రోజుల్లోనూ భూత వైద్యం పేరుతో అమానుష ఘటనలు చోటు చేసుకుంటూనే ఉన్నాయి. తాజాగా ప్రకాశం జిల్లాలో భూత వైద్యం పేరుతో మహిళను నమ్మించి అత్యాచార యత్నం చేయబోయాడు భూతవైద్యుడు. ప్రతిఘటించిన మహిళను కాళ్ళు కట్టేసి అత్యంత దారుణంగా హతమార్చాడు. ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన గ్రామస్తులు భూతవైద్యుడి ప్రాణాలు తీశారు.

English summary

In Prakasam district, an exorcist tried to rape a woman in the name of exorcism. The woman who resisted was strangled and brutally murdered. The enraged villagers killed the exorcist in front of the police.