Vizag Steel Plant : జగన్, చంద్రబాబు అనాసక్తి-కేంద్రంతో పోరాడలేక- సోము పాత రికార్డు

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

దశాబ్దాల పోరాటంతో, ఎన్నో ప్రాణత్యాగాలతో సాధించుకున్న విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారాన్ని కేంద్రం మిగతా జాతీయ సంస్ధలతో పోలుస్తూ ప్రైవేటీకరణకు సిద్దమవుతున్నా ఏపీలో రాజకీయ పార్టీలకు మాత్రం చీమకుట్టినట్టు లేదు. నిత్యం రాజకీయాల్లో మునిగితేలుతున్న అధికార వైసీపీ, విపక్ష టీడీపీ ఈ విషయంలో కేంద్రంతో పోరాడేందుకు కనీస ఆసక్తి చూపడం లేదు. గతంలో కేంద్రానికి లేఖలు రాసి, పార్లమెంటులో నిలదీసిన ఈ రెండు పార్టీలు.. ఇప్పుడు దీని ఊసెత్తేందుకు కూడా ఇష్టపడటం లేదు. దీంతో ఈ పోరు కమ్యూనిస్టుల పోరాటంగానే మిగిలిపోతోంది.

English summary

the ruling and opposition parties in andhrapradesh ysrcp and tdp have seems to be called off their fight against vizag steel planty privatisation with their inability to question central govt.