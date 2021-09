ఎర్ర చందనం స్మగ్లింగ్ లో మైనర్లు కూడా .. నెలరోజుల్లో రెండో ఘటన, తిరుపతిలో 21 మంది తమిళ స్మగ్లర్ల అరెస్ట్ !!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ యథేచ్ఛగా జరుగుతోంది. ఏపీలో ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ జరుగుతున్న తీరు అధికారులకు విస్మయాన్ని కలిగిస్తోంది. అంతర్రాష్ట్ర స్మగ్లర్లు మాత్రమే కాదు అంతర్జాతీయంగా కూడా స్మగ్లర్లు రెచ్చిపోతున్నారు. తాజాగా చిత్తూరు జిల్లాలో ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ కోసం అడవిలోకి వెళ్లడానికి ప్రయత్నించిన ఇరవై ఒక్క మంది తమిళ స్మగ్లర్లను టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఇక వీరిలో మైనర్ బాలురు కూడా ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తుంది.

The task force police arrested the red sandalwood smugglers on their way to the forest at Anjeramma Kanuma in Vadamalpeta mandal of Chittoor district. 21 Tamil smugglers were identified who were going into the forest with axes. The task force officers arrested a total of 21 people and seized ten axes, 12 cell phones and Rs 10,910 cash from them. Five of those captured were identified as minors and taken to a juvenile home. Task force SP Sundar Rao said the case against the other 16 was being registered and investigated.