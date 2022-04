జగన్ ఫొటోతో ఛాంబర్ లోకి : రెడ్ల రాజ్యం కాదు..వారు కూడా ఎస్సీలుగా : డిప్యూటీ సీఎం సంచలనం..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

సంచలన వ్యాఖ్యలతో వార్తల్లో నిలిచే డిప్యూటీ సీఎం నారాయణ స్వామి మరో సారి అటువంటి వ్యాఖ్యలే చేసారు. తొలి కేబినెట్ లో ఎస్సీ కేటగిరీలో డిప్యూటీ సీఎం హోదాలో ఎక్సైజ్ శాఖను పర్యవేక్షించిన ఆయన ..తాజాగా జరిగిన కేబినెట్ విస్తరణలోనూ అదే హోదా -అదే శాఖలో కంటిన్యూ అవుతున్నారు. ఈ రోజు ఆయన మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. సచివాలయంలో తన ఛాంబర్ లో బాధ్యతలు స్వీకరించేందుకు వచ్చిన దేవుడి ఫొటో స్థానంలో సీఎం జగన్ ఫొటోతో ఛాంబర్ లోకి ప్రవేశించారు. తనకు రెండో సారి మంత్రిగా అవకాశం వస్తుందని ఊహించలేదన్నారు.

English summary

Deputy CM Narayana Swamy had entered his chamber holding CM Jagans Photo and made sensational comments that Reddy community people are thinking that they should have been born in Schedule castes.