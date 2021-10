పార్టీ ప్రకటిస్తేనే నిజమని భావిస్తాం -నిజమైతే పార్దివ దేహం అప్పగించండి : ఆర్కే భార్య శిరీష..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

మావోయిస్టు పార్టీ అగ్రనేత, కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు అక్కిరాజు హరగోపాల్‌ అలియాస్‌ సాకేత్‌ అలియాస్‌ రామకృష్ణ అలియాస్‌ ఆర్కే (66) మృతి పై భార్య శిరీష స్పందించారు. ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్రం బీజాపూర్‌ జిల్లాలోని దక్షిణ బస్తర్‌ అటవీప్రాంతంలో తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ఆయన బుధవారం మృతిచెందినట్టు ఛత్తీస్‌గఢ్‌ పోలీసులు ప్రకటించారు. దండకారణ్యం పరిధిలోని బీజాపూర్‌ అటవీ ప్రాంతంలో రెండు రోజుల క్రితం ఆయన మరణించినట్టు సమాచారం. అయితే ఈ విషయాన్ని పోలీసు వర్గాలు ధ్రువీకరిస్తుండగా.. మావోయిస్టు పార్టీ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటనా చేయలేదు.

English summary

RK's Wife Sirisha made it clear that the matter of RK’s death would really be felt only after the party announced it.