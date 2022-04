మంత్రి అయ్యే వేళ రోజా ఎమోషనల్ - ఇక వాటన్నిటికీ బైబై : టీడీపీ- తోక పార్టీకి ఎక్కడో కాలుతోంది..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఆర్కే రోజా. వైసీపీ ఫైర్ బ్రాండ్. ఇప్పుడు మంత్రి రోజా. ప్రమాణ స్వీకారం వేళ రోజా కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తాను పదేళ్ల పాటు టీడీపీలో పని చేసినా..ఎమ్మెల్యేగా కూడా అవకాశం ఇవ్వలేదంటూ చెప్పుకొచ్చిన రోజా..తాను జగన్ కోసం ఏ విధంగా ఉంటాననేది స్పష్టం చేసారు. మంత్రి పదవి స్వీకరిస్తున్న వేళ.. తాను ఇక నుంచి షూటింగ్స్ కు దూరంగా ఉంటానని ప్రకటించారు. సినిమాలతో పాటుగా జబర్ధస్త్ కి సైతం బైబై చెప్పారు. ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. తాను జగన్ ను ఎమ్మెల్యే చేయమని కోరానని..కానీ, జగన్ ఇప్పుడు మంత్రిగా చేసారని ఎమోషనల్ అయ్యారు.

English summary

MLA Roja who has been promoted as cabinet Minister said that she will bid farewell to all the shootings.