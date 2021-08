జగన్ సర్కార్ మరో కరెంటు షాక్-సర్దుబాటు పేరుతో రూ.4 వేల కోట్లు- వచ్చే 8 నెలలు బిల్లుల మోత

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో ఎన్నికల హామీ మేరకు కరెంటు ఛార్జీల పెంపు ఉండబోదని భావిస్తున్న వినియోగదారులకు ఇప్పటికే ఏసారి షాకిచ్చిన జగన్ సర్కార్ ఇప్పుడు మరో షాకిచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. ఎప్పుడో 2014 నుంచి 2019 మధ్య అంటే తమ ప్రభుత్వం రాకముందే విద్యుత్ సంస్ధలు నష్టపోయిన మొత్తాల్ని ఇప్పుడు వినియోగదారుల్ని అదనపు ఛార్జీల రూపంలో రాబట్టాలని నిర్ణయించింది. దీంతో వచ్చే 8 నెలల పాటు ఏపీలో కరెంటు బిల్లుల మోత మోగబోతోంది. అదీ డిస్కంల వారీగా బిల్లుల మోతలో తేడాలు కూడా ఉండబోతున్నాయి. దీంతో వినియోగదారుల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.

English summary

andhrapradesh government to levy more burden on its users for next 8 months by the name of true up adjustment charges.