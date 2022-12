ఏపీలో ఆర్టీసీ జనతా గ్యారేజ్ లు: మూడు దశల్లో 12డిపోల్లో.. ఆదాయమే లక్ష్యం!!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఆదాయ వనరులను మెరుగుపరచడం కోసం ప్రభుత్వం కార్యాచరణ మొదలుపెట్టింది. ఆదాయ మార్గాలను పెంచుకోవడంలో భాగంగా జనతా గ్యారేజ్ విధానానికి ఆర్టీసీ రూపకల్పన చేసింది. ఇక ఈ విధానంలో ఆర్టీసీ తో పాటుగా ప్రైవేటు వాహనాలకు కూడా సర్వీసింగ్ సేవలను అందించడానికి ఆర్టీసీ నిర్ణయించింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆర్టీసీకి ఉన్న మౌలిక వసతులను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ఆర్ధికంగా స్వయం సమృద్ది సాధించడం కోసం ఆర్టీసీ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

RTC Janatha garage will be set up in 12 depots in AP in three phases. We have to wait and see to what extent this effort of APS RTC will be successful.